Harry Styles comparte su “muy amor profundo” por sus compañeros de One Direction

Una vez eres Directioner, siempre eres Directioner.

Harry Styles le dijo a Zane Lowe en una entrevista de Apple Music cuánto respeto y amor tiene por sus compañeros de One Direction, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, incluso siete años después de que se disolvieron. El cantante de "As It Was" dijo que no podría haber navegado por la fama sin ellos.