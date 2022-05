Amber Heard asegura que su rol en Aquaman 2 fue reducido por su batalla legal con Johnny Depp

"Me dieron un guion, luego me dieron nuevas versiones del guion que habían eliminado escenas que tenían acción", testificó. "Eso representaba a mi personaje y a otro personaje, sin revelar ningún spoiler, dos personajes peleando entre sí. Básicamente, quitaron un montón de mi papel. Simplemente quitaron un montón".

Heard también declaró que "no pudo renegociar" su contrato después del hecho y que Aquaman and the Lost Kingdom fue su última película bajo contrato.