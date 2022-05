El productor de Piratas del Caribe habla del futuro de Johnny Depp en la franquicia

Depp habló sobre la franquicia de Piratas en la corte cuando se le preguntó sobre un artículo del Daily Mail de 2018 que decía que Depp estaba afuera "como Jack Sparrow", según Variety.

"No estaba al tanto de eso, pero no me sorprende", testificó Depp. "Habían pasado dos años de conversaciones constantes en todo el mundo acerca de que yo era un golpeador de esposas. Así que estoy seguro de que Disney estaba tratando de cortar los lazos para estar a salvo. El movimiento #MeToo estaba en pleno apogeo en ese momento".

El agente de Depp, Jack Whinham, testificó que las acusaciones sacaron a Depp de la carrera por la sexta película de Piratas del Caribe y de los 22.5 millones de dólares que acompañarían al papel.