Amber Heard culpa al perro de Johnny Depp por el infame incidente de caca en la cama

La actriz de Never Back Down dijo que Boo hizo caca en la cama después de que ella y sus amigos se fueran a Coachella en 2016. Heard negó haber estado involucrada en el acto y dijo que no creía que fuera divertido y que no estaba en "ánimo de bromear".

"Mi vida se estaba desmoronando", dijo. "Estaba en una encrucijada en mi vida. Hablaba realmente en serio y acababa de ser atacada en mi cumpleaños número 30 por mi esposo violento, de quien estaba desesperadamente enamorada y sabía que tenía que irme. No fue realmente un momento jovial y no creo que eso sea gracioso. Punto. Eso es repugnante".