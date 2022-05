Nicola Coughlan confirma que la tercera temporada de Bridgerton será sobre Penelope y Colin

Liam Daniel/Netflix

Eso no podría ser más cierto teniendo en cuenta que en la segunda temporada, Colin hirió involuntariamente los sentimientos de Penelope cuando le dijo a un grupo de hombres que "nunca soñaría con cortejarla", un comentario que Penelope escuchó. Y aunque el actor le dijo a Tudum que no era más que un "comentario descartable", él espera que su personaje "tenga una especie de lado más sensible".

Los fanáticos también disfrutarán de una temporada más identificable en comparación con las dos primeras. "Me encanta que estemos explorando una relación que tantas personas han tenido, donde forman una amistad y se conocen hasta el fondo", compartió Luke. "Entonces se enciende algo desde allí".