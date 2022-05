Paulina Goto saltó de un Uber en movimiento por sentirse en peligro

Sin embargo, este fin de semana causo revuelo al narrar una tensa situación que atravesó a bordo de un Uber en la Ciudad de México.

"El conductor me acaba de meter el susto de mi vida", compartió Paulina en Twitter. "Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor lo subió y le puso seguro para que no pudiera bajarlo".