Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron legalmente en Santa Bárbara ¡Mira todos los detalles!

Las hermanas de Kourtney, incluidas Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, y su madre, Kris Jenner, elogiaron a la amada pareja y la ayudaron a celebrar su compromiso en Santa Bárbara el año pasado. Sin embargo, no parece que toda la familia asistiera al evento de la corte, ya que Kylie asistió a los Billboard Music Awards en Las Vegas con Travis Scott y su hija Stormi. Scott también compartió un video de su hijo Reign disfrutando de la piscina el domingo por la tarde.

Las extravagantes nupcias de Kourtney y Travis se producen después de que los dos sorprendieran a todos con una ceremonia sorpresa en la Ciudad del Pecado, a principios de abril. Y aunque la pareja no pudo obtener una licencia de matrimonio en ese momento, otra fuente cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians le dijo a E! News que simplemente "no querían esperar un segundo más".

De hecho, la propia Kourtney señaló al día siguiente que, en cuanto a su ceremonia, que tuvo lugar después de asistir a los Grammys 2022, un lema sonó completamente cierto: "La práctica hace la perfección".