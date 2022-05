Doja Cat explica cada detalle de su look casi topless en los Billboard Music Awards 2022

¡Esta es nuestra Doja Cat!

La artista ganadora de premios Grammy impactó en la alfombra roja de los Billboard Music Awards 2022 con un vestido que atrajo las miradas al ser casi un topless. Todos los detalles en el video de arriba.

Durante su entrevista exclusiva con Live From E!, Doja también habló sobre su anuncio en marzo de que estaba planeando abandonar la música. "No era un chiste. No para la yo de ese momento", aclaró. "Estoy aquí porque hago música y quiero hacerlo de nuevo. ¿Pero cómo se supone que lo haga si estoy haciendo un montón de cosas más?"