Taylor Swift podría hacer historia en los Billboard Music Awards 2022

Kevin Mazur/WireImage for MTV

Aunque ambos estén compitiendo por esto, no hay ningún problema entre Taylor y Drake, quienes se han demostrado su apoyo con el paso de los años.

En el 2011, Drake escribió un tweet que decía que estaba "muy orgulloso" de la estrella pop. Cinco años después, el dúo participó en dos comerciales de Apple Music en donde fingieron cantar canciones del otro. En el 2019, Taylor hizo un pequeño homenaje para el artista de Laugh Now Cry Later en su canción I Forgot That You Existed al cantar "In my feelings more than Drake". (En mis sentimientos, más que Drake).