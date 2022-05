Murió el rapero Lil Keed a los 24 años

El fallecimiento del rapero de "Oh My God" fue confirmado por su hermano menor, Lil Gotit, quien publicó un emotivo homenaje en Instagram en las primeras horas de la mañana del sábado: "No puedo creer que te haya visto morir hoy, hermano... Sé lo que quieres que haga y eso es difícil para Mama Daddy Our Brothers Naychur y Whitebo".

Nacido como Raqhid Render, Lil Keed firmó con YSL Records de Young Thug y saltó a la fama dentro de la escena del rap de Atlanta. con múltiples éxitos, incluidos "Oh My God" y "Nameless".