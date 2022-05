Mira a Karol G iluminar la alfombra roja con sus mejores looks

Nunca subestimes el estilo de Karol G.

Con múltiples nominaciones a los Billboard Music Award 2022, incluidos Mejor Artista Latino y Mejor Álbum Latino, la joven de 31 años está recibiendo reconocimiento por sus dotes musicales. Pero ya sea que esté desfilando por alfombras rojas o actuando en lugares con entradas agotadas, Karol G siempre merece crédito por tener buen ojo para el estilo.

"Soy una persona muy anímica", le dijo recientemente Karol G a E! News mientras encabezaba su primera gira por Estados Unidos. "No tengo una declaración de moda que me represente. Simplemente me visto como me siento. Quería que mis atuendos fueran una ventana de algunas de mis personalidades cuando actúo".