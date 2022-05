Conoce a la actriz que reemplazará a Ruby Stokes en la temporada 3 de Bridgerton

La familia Bridgerton se verá un poco diferente en la tercera temporada.

Netflix hizo un re-cast del personaje de Francesca Bridgerton tras la partida de Ruby Stokes. La actriz Hannah Dodd reemplazará a Stokes, quien dejó la serie para protagonizar el próximo programa de Netflix, Lockwood & Co.

Dodd interpretó recientemente la versión universitaria del personaje de Sienna Miller, Sophie Whitehouse, en la serie de Netflix Anatomy of a Scandal. Además, ella aparecerá en la próxima película Enola Holmes de Millie Bobby Brown, así como en la miniserie Flowers in the Attic: The Origins.