El comentario de Scott Disick sobre el cuerpo de Khloé Kardashian

En respuesta, la estrella de Flip It Like Disick, de 38 años, volvió a publicar la foto de Khloé en su propia historia de Instagram e hizo un comentario atrevido elogiando el cuerpo de la estrella de Keeping Up With the Kardashians.

Él escribió, "Llévalo bien con ese cuerpo Khlo".

Esta no es la primera vez que Khloé muestra su aprecio por Scott y su compañía de ropa en línea. El mes pasado, Khloé publicó de manera similar una foto de su colección de ropa en su historia de Instagram y también le dio un saludo especial a "mi lord" en el camino.