Kelly Osbourne está embarazada de su primer bebé

Kelly recientemente habló sobre querer convertirse en madre, pero explicó que sintió que sus luchas pasadas con las drogas y la adicción al alcohol le "robaron" esa experiencia de antemano.

"Me siento muy atrasada", compartió durante un episodio de junio de 2021 de Red Table Talk. "Como mujer, me hubiera encantado estar casada y tener hijos ahora. Mi hermano [Jack Osbourne] tiene tres hijas [con su ex Lisa Stelly] y me hubiera encantado tener hijos ahora, pero eso no era lo que estaba en las cartas para mí todavía".

Sin embargo, vale la pena señalar que Kelly puede haber insinuado sus buenas noticias cuando felicitó a su hermano por esperar su cuarto hijo a fines de marzo.