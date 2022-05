Descubre qué estrella de Grey's Anatomy está "molestando" a Sandra Oh para que regrese al show

"Me encantaría, y siempre lo digo, me encantaría que Sandra Oh volviera", dijo el actor de 48 años. "No creo que lo haga. Ella sigue diciendo que no lo hará. Tal vez algún día dirá que sí. Siempre estoy trabajando en ella".

Y continuó, "Creo que hay una manera de lograr que haga uno más. Ella realmente es una artista. Y cuando sigue adelante, sigue adelante. Entonces, no es por ningún mal sentimiento, es solo que ella siguió adelante".