Todo lo que sabemos de la tercera temporada de Bridgerton

Como ya habíamos comentado, Brownell es una veterana de Shondaland, pero también conoce perfectamente Bridgerton, habiendo colaborado en la primera temporada como story editor y como productora de dos episodios de la segunda.

Y aunque Rhimes ha afirmado que no hay nadie mejor para tomar las riendas del show, eso no quiere decir que no habrá cambios. A fin de cuentas, Brownell aportará su propia experiencia y visión a la serie y no querrá limitarse a seguir haciendo lo mismo.