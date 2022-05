Tom Felton revela cómo su “malvado” personaje de Harry Potter afectó su vida romántica

El mundo de las citas puede ser más difícil que el mundo mágico.

Tom Felton reveló que su papel como Draco Malfoy en la franquicia de Harry Potter no le dio exactamente la mejor suerte en lo que respecta al amor.

"Caminaba con el cabello teñido e interpretaba a un mago malvado", le dijo Tom a The Guardian en una entrevista publicada el 8 de mayo. "No estuvo bien. No me hizo ningún favor con las chicas".

De hecho, Tom dijo que su vida siguió siendo bastante mundana durante las primeras películas.