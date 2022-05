Selena Gomez se disculpa después de ser acusada de criticar a Hailey Bieber

Mientras que algunos han tratado de enfrentar a Selena y Hailey por sus lazos con Justin Bieber (Selena salió con él anteriormente y él está casado con Hailey), la cantante de "Wolves" y la modelo han demostrado una y otra vez que no hay mala sangre entre ellas, dándose sutiles muestras de apoyo en las redes sociales.

Y cuando los rumores de tensión se han difundido, ellas han sido rápidas en apagarlos. Después de que Selena lanzó su éxito de 2019 "Lose You to Love Me" y Hailey luego publicó una captura de pantalla de la canción de Summer Walker "I'll Kill You", por ejemplo, la artista pareció criticar cualquier especulación sobre cualquier animosidad e instó a los seguidores a ser respetuosos.

"Estoy muy agradecida por la respuesta de la canción", dijo Selena en ese momento. "Sin embargo, nunca toleraré que las mujeres destrocen a otras mujeres. Así que, por favor, sean amables con todos".