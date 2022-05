Amanda Seyfried se sintió “asqueada” por la reacción de los hombres a su personaje de Mean Girls

A principios de este mes, la actriz también habló sobre su carrera después de coprotagonizar el clásico de culto.

"Mean Girls me puso en el mapa, realmente puso mi pie en la puerta", le dijo a Variety. "Pero ser encasilladaf era contra lo que tenías que luchar. En 2004, tenía que tener mucho cuidado de no ser solo 'la rubia bonita'. Entonces, al comienzo de mi carrera, si no hubiera hecho Big Love, "habría sido Karen Smith. Todas las audiciones que tuve para mi primera temporada piloto fueron solo amigas rubias. Yo no iba a ser la protagonista, porque por alguna razón no encajé en eso. No sé qué era".