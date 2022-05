Kylie Jenner comparte un raro vistazo de su nuevo bebé con Travis Scott

Después de anunciar previamente que el nombre del bebé era Wolf Webster, la pareja reveló en marzo que el apodo del recién nacido había cambiado porque "realmente no sentían que fuera él".

En abril, Kylie compartió que no estaba lista para hacer público el nuevo nombre de su hijo. "Simplemente no lo hemos cambiado completamente legalmente ni nada, así que no quiero anunciar un nuevo nombre y luego cambiarlo de nuevo", le dijo a Extra. "Simplemente no estamos listos para compartir un nuevo nombre todavía".