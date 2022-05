Hilary Duff se desnudó con orgullo para esta sesión fotográfica

Hilary Duff lo muestra todo.

La actriz posó desnuda para la portada de la edición de mayo/junio de Women's Health.

"Así que, esto fue aterrador...", escribió Duff en Instagram el 10 de mayo junto con una serie de imágenes de la sesión de fotos. "¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón! @womenshealthmag tuvo la sesión más hermosa de mujeres y de hecho la pasé de lo mejor. Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis mom jeans de cintura alta y lo que sea que use normalmente de gran tamaño. Gracias a todos los que normalizaron este día para mí y me apoyaron con cumplidos y amor".