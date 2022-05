Jesse Williams responde al alboroto de su desnudo frontal en Broadway

"Es un cuerpo, una vez que lo ves, te das cuenta de que es lo que es, ¡es un cuerpo!", dijo Jesse durante el episodio del 9 de mayo de Watch What Happens Live's After Show. "Solo tengo que hacer que no sea tan importante".

Cuando el presentador Andy Cohen preguntó si ayuda que un actor pueda "sentirse bien" con su físico al tomar la decisión de estar desnudo en el escenario, Jesse tuvo una respuesta simple. "Me lo imagino", respondió, y agregó en broma, "Yo no, así que no lo sé".