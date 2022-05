Harry Styles reflexiona sobre empezar terapia tras el fin de One Direction

En cuanto a cuestionar su sexualidad, Harry cree que la expectativa de etiquetarse a sí mismo está "anticuada".

"He sido muy abierto con mis amigos, pero esa es mi experiencia personal, es mía", dijo. "El objetivo de hacia dónde deberíamos dirigirnos, que es aceptar a todos y ser más abiertos, es que no importa, y se trata de no tener que etiquetar todo, no tener que aclarar qué casillas estás marcando".

Harry lanzó "As It Was", el primer sencillo de su próximo álbum Harry's House, el 31 de marzo. Describiendo la canción como una "metamorfosis", la estrella dijo que ahora está en un punto de su carrera en el que no tiene que preocuparse sobre el "éxito comercial" y, en cambio, se centra en hacer música "divertida".

Y añadió, "Solo quiero hacer cosas que sean correctas, que sean divertidas, en términos del proceso, de las que pueda estar orgulloso durante mucho tiempo, de las que mis amigos puedan estar orgullosos, de las que mi familia pueda estar orgullosa, de la que mis hijos estarán orgullosos algún día".

Se espera que Harry's House se estrene el 20 de mayo.