Yalitza Aparicio vuelve a mostrarse en bikini a pesar de "los comentarios que surgen"

Durante una entrevista con Elle México en 2021, Yalitza dijo: "No puede ser que exista esta discriminación y ese rechazo hacia nosotros mismos. Lo veía en los comentarios y las críticas hacia mí, por ejemplo. Me preguntaban mucho si quería seguir en el cine y no lo sabía porque era ese bombardeo contra la ilusión.

Agregó: "Pero surgió un deseo de poder decir: 'Ahora quien venga después, no tiene que sufrir por esto', como dije, hay que abrir puertas. Entendí que tengo una buena plataforma para inspirar a otras personas y no quiero que pasen por lo que pasé".