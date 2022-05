Kylie Jenner compartió un vistazo de su dulce Día de la Madre con Travis Scott y Stormi Webster

Las rosas son rojas, las violetas son azules. Travis Scott le regaló a Kylie Jenner cientos de margaritas por el Día de la Madre, y Stormi Webster también fue parte de las festividades.

El 8 de mayo, la fundadora de Kylie Cosmetics compartió un vistazo imperdible al Día de la Madre que pasó con su familia en Instagram. Kylie no solo recibió docenas de ramos de rosas de las personas más cercanas a ella, sino que su novio Travis echó la casa por la ventana con sus arreglos florales de margaritas blancas para Kylie. Como se ve en las Historias de Instagram de la estrella de Keeping Up With the Kardashians, la lujosa exhibición de flores fue suficiente para llenar todo un espacio al aire libre.