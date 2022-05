Tristan Thompson le envió flores del Día de la Madre a Kris Jenner a pesar de su ruptura con Khloé

En enero, Tristan, de 31 años, confirmó que había tenido un hijo con Maralee Nichols. En una disculpa publicada en Instagram, el atleta señaló que Khloé no "merece el dolor y la humillación" que él ha causado.

El jugador de los Chicago Bulls trató previamente de hacer las paces con la matriarca de la familia Kardashian por los pasados escándalos de infidelidad durante el final de la temporada 19 de Keeping Up with the Kardashians.