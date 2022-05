Nutricionista explica por qué no es sano hacer la dieta de Kim Kardashian para la Met Gala

Mira en el video de arriba toda su explicación y las recomendaciones que nos dio.

Dos días después de la Met Gala, el entrenador de Kim le dijo a TMZ que no vio nada malo en su proceso de pérdida de peso: "Creo que uno de los conceptos erróneos que la gente tiene sobre Kim es que ella trabaja muy duro, así que estuve allí durante el proceso", dijo. "Entonces, no era como si se estuviera matando de hambre. Quiero decir, ella ha estado en una dieta balanceada. A veces, no comía tanto, pero la segunda cosa es que realmente se esforzó".

Además de comer sano, Kim dijo que siguió una vigorosa rutina de ejercicios, que incluía entrenamiento con traje de sauna, carreras en la caminadora y entrenamiento dos veces al día.