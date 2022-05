Murió Mike Hagerty de Friends a los 67 años

"Con gran tristeza, la familia de Michael G. Hagerty anunció su muerte ayer en Los Ángeles", escribió el 6 de mayo. "Un querido actor de carácter, su amor por su ciudad natal de Chicago y su familia fueron los pilares de su vida. A Mike, un esposo devoto, le sobreviven su esposa Mary Kathryn, su hermana Mary Ann Hagerty, su esposa Kathleen O'Rourke y su hija Meg. Lo extrañaremos mucho".

Ella también compartió varios recuerdos fotográficos con su coprotagonista de Somebody Somewhere. "Amé a Mike en el instante en que lo conocí", escribió. "Era tan especial. Cálido, divertido, nunca conoció a un extraño. Estamos devastados de que haya fallecido. Mike era adorado por todo el elenco y el equipo de Somebody Somewhere. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia".