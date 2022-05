Sophie Turner revela cómo una terapeuta residente la ayudó a superar su trastorno alimenticio

"Durante mucho tiempo, estuve bastante enferma con un trastorno alimenticio y tenía un acompañante", dijo Sophie, de 26 años. "Es un terapeuta residente, que se aseguraba de que no estuviera haciendo nada poco saludable con mis hábitos alimenticios".

La actriz continuó, "Una noche, yo estaba reproduciendo una y otra vez en mi mente un comentario que había visto en Instagram. Pensé, 'Soy tan gorda, soy tan indeseable' y me volví loca. Ella me dijo, 'Sabes, en realidad a nadie le importa. Sé que piensas esto, pero nadie más lo está pensando. No eres tan importante'... Eso fue lo mejor que alguien me pudo haber dicho".