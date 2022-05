Harán una película sobre el asesinato de Gabby Petito

La película Lifetime, tentativamente titulada The Gabby Petito Story, marcará el debut como directora de Thora Birch. Birch también interpretará a la madre de Petito, Nichole Schmidt, en la película. Birch fue nominada a un Globo de Oro por su actuación en el clásico de culto Ghost World de 2001 y obtuvo una nominación al BAFTA por su actuación en American Beauty de 1999. Ella también recibió una nominación al Emmy por interpretar el papel principal en la película de Lifetime de 2003 Homeless to Harvard: The Liz Murray Story.