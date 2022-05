Así fue cómo reaccionó Scott Disick al compromiso de Kourtney Kardashian

Kevin Mazur/Getty Images for ABA, Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Durante el programa, Khloé explicó que los hijos de Kourtney no fueron invitados porque eran "demasiado pequeños". "[Los niños] no entendían por qué ellos estaban viendo TikToks de sus hijos allí y ellos no estaban allí", dijo Scott. "Ojalá los inviten a la boda... [Penelope] habría estado encantada. Estamos actuando como si el lugar estuviera a 10 horas de distancia". Penelope más tarde se echó a llorar después de enterarse de la noticia del compromiso de su madre por FaceTime. Es parte de una preocupación más grande que Scott compartió acerca de perder la dinámica familiar que alguna vez tuvieron. "Simplemente no quiero ser expulsado de los asuntos familiares que incluyen a los niños y las cosas que normalmente haríamos", dijo. "Definitivamente creo que Kourtney y yo necesitamos hablar sobre ciertas cosas que ella realmente no quiere. Llegaremos allí. Siempre lo hacemos". En un confesionario separado, Kourtney compartió que, si bien considera que la aceptación de Scott de su relación con Travis es "importante" para sus hijos, él no es el único factor decisivo cuando se trata de su futuro. "Soy sensible a [Scott] y sus sentimientos", explicó. "Me comunico con él sobre los niños y me aseguro de que esté bien, pero más allá de eso, me acabo de comprometer y quiero ser feliz y estar en el momento. Simplemente no creo que este momento se trate de Scott".