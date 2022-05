Tessa Thompson brilló con Carolina Herrera, y otras estrellas mejor vestidas de la Met Gala 2022

No hay alfombra roja como la Met Gala.

El 2 de mayo, todos los ojos estaban fijos en los escalones del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, donde se exhibían las modas de los diseñadores más extravagantes en las estrellas más importantes del mundo.

Este 2022 el tema fue "In America: An Anthology of Fashion", que según Vogue, es el "homenaje reflexivo [del Met] a la historia de nuestro país". El tema es la segunda parte de la exposición del museo, "In America: A Lexicon of Fashion".