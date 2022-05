El entrenador de Kim Kardashian responde a las críticas por su pérdida de peso para la Met Gala 2022

Él agregó que "es posible perder 9 kilos de manera saludable".

En la Met Gala de 2022, Kim causó revuelo cuando compartió su régimen con Vogue. La estrella de The Kardashians dijo que eliminó los carbohidratos y el azúcar, corrió en la caminadora y usó un traje de sauna dos veces al día. Sin embargo, dejó claro que aun así comía y le dijo a la publicación, "No me morí de hambre, pero era muy estricta".

El día después de la Met Gala, la actriz de Riverdale, Lilli Reinhart, aparentemente criticó la revelación de pérdida de peso de Kim en Instagram, escribiendo que estaba "muy mal" y "tan jod*do en cientos de niveles".