Khloé Kardashian confiesa por qué había estado "esperanzada" por su futuro con Tristan Thompson

Khloé y Tristan se habían separado y reconciliado varias veces en los últimos años. Mirando hacia atrás en su historia, que incluía sus escándalos de infidelidad anteriores, Khloé le dijo a las cámaras, "He pasado por muchas cosas con Tristan. Ambos lo hemos hecho. Él también ha pasado por muchas cosas. La verdad es que siempre estamos trabajando en nosotros mismos. Vamos a terapia. Y escucha, incluso los pequeños pasos son pasos. Entonces, solo espero un pequeño progreso todos los días".

Y ella quería hacer que las cosas funcionaran. "Me encanta que no sea solo hablar", le dijo Khloé a Kim. "No estoy simplemente creyendo todo lo que me dice. De hecho, me lo está mostrando. Sabes, tengo mucha fe y esperanza en nuestro futuro".