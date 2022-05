¿Por qué Kanye West abandonó el monólogo de Kim Kardashian en Saturday Night Live?

Rosalind O'Connor/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Kim solicitó el divorcio de Kanye en febrero de 2021 y fue declarada legalmente soltera más de un año después. En documentos judiciales obtenidos por E! News en febrero, Kim declaró, "Si bien desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestro matrimonio. Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que quiero terminar nuestro matrimonio, incluso si él no".

Ella ahora está saliendo con el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson.

Los nuevos episodios de The Kardashians estrenan los jueves en Hulu.