Así fue la reacción de Penelope Disick ante el compromiso de Kourtney Kardashian con Travis Barker

En un confesionario, Kourtney explicó que su hija tomó la noticia "fuertemente", y agregó: "Creo que es un gran cambio para ella. Y aunque ama a Travis, creo que no sabe lo que eso significa. Como, ya sabes, ¿eso me está quitando?".

Aunque Reign no rompió a llorar, calificó la noticia del compromiso de Kourtney como "no emocionante" y Mason no respondió sus llamadas de FaceTime.