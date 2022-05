Mira cómo Esmeralda Pimentel e Ivan Amozurrutia apuestan por los matching outfits

"Elegí este outfit porque me hace sentir sumamente femenina aunque pueda parecer lo contrario. Parece un outfit bastante masculino pero me gusta que sea holgado, eso me hace sentir segura, poderosa y femenina. No concibo la feminidad como algo que va en tu contra: el sentirte muy entallada o usar tacones incómodos, tiene que ser todo lo contrario", le dijo a E! News.

Y es que, al elegir las prendas que usa, Esmeralda sigue su intuición y los consejos que le daría a cualquier mujer. "Atrévete a probar cosas distintas, a salirte de los patrones impuestos de que como mujeres debemos vernos de cierta manera, prioriza la comodidad, y sigue ese impulso que no racionalices porque es ahí donde llegan las dudas". Fue así como combinó su look ready to wear con un brazalete, collar, anillo y pendientes Serpenti de Bulgari, donde la serpiente representa el poder femenino.