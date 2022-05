Los momentos más impactantes del testimonio de Amber Heard en el juicio por difamación de Johnny Depp

Amber Heard recuerda la primera vez que Johnny Depp supuestamente la golpeó

Durante su testimonio, Heard recordó un momento en el que estaba sentada en el sofá con Depp y le hizo una pregunta sobre su famoso tatuaje en el brazo, "Wino Forever". Lo que vino después, alegó Heard, fue una interacción violenta que la actriz "nunca olvidará".

"Me dio una bofetada en la cara y me reí", dijo. "Me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que esto debía ser una broma porque no sabía lo que estaba pasando. Lo miré fijamente pensando que él también se iba a reír".

Pero según Heard, Depp procedió a abofetearla nuevamente. "Como mujer", testificó, "nunca me habían golpeado así". Heard más tarde dijo que Depp se arrodilló y se disculpó por sus acciones mientras lloraba.