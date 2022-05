Kim Cattrall revela la verdadera razón detrás de su ausencia en And Just Like That…

Paramount Pictures/Newsmakers

Para Cattrall, la Samantha que existe en And Just Like That... "se siente diferente a la Samantha que interpreté", por lo que es imposible imaginarla retomando el papel, incluso si los fans quieren ver más de ella. "Llegué a la conclusión", dijo, "que realmente el mayor cumplido que podría tener como actriz es ser extrañada".

Cattrall está dejando atrás sus días de Sex and the City, para siempre

Aunque Cattrall ha tenido problemas (destacó que perdió brevemente su seguro médico), ella no volvería a And Just Like That si no se sintiera bien, diciendo, "Nunca quiero estar en un set y no querer estar allí".

Pero desea lo mejor a sus coprotagonistas, a quienes describió como "conocidos": "A pesar de lo difícil que fue y de lo aterrador que es ponerse de pie y no ser intimidado por la prensa o los fanáticos o quien sea, y simplemente decir, estoy bien. Estoy en esta vía. Fue genial trabajar con ustedes. Lo disfruté mucho, pero estoy aquí. Fue genial trabajar con ustedes. Lo disfruté mucho, pero estoy aquí"