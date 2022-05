Juez rechaza la moción de Amber Heard de desechar el caso de difamación de Johnny Depp

"Nos complace la decisión del juez principal Azcarate de continuar con el juicio después de que [el abogado de Heard] el Sr. Rottenborn no logró convencer a la corte de que había motivos para desestimar el caso", le dijo un portavoz de Depp a E! News en un comunicado el 3 de mayo. "Confiamos en el futuro del caso y en que se siga compartiendo la verdad".

El 3 de mayo, Benjamin Rotternborn argumentó que no había "pruebas claras y convincentes" por parte de Depp, y explicó que "no puede cumplir con la carga de la prueba" para el juicio. Rotternborn continuó, "Él [Depp] no puede probar que la Sra. Heard actuó con verdadera malicia", informó CourtTV.