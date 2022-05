Emma Kenney de "Shameless" critica el look Met Gala de Ansel Elgort con una indirecta a Alexander Wang

Gabby agregó que "en lugar de preguntarme si quería dejar de tener sexo sabiendo que era mi primera vez", Elgort supuestamente la obligó y "me hizo pensar que así es como se suponía que era el sexo".

Un día después, Elgort negó las afirmaciones y tuiteó que él "no puede pretender comprender los sentimientos de Gabby, pero su descripción de los hechos simplemente no es lo que sucedió. Nunca he agredido ni agrediría a nadie. Lo que es cierto es que, en Nueva York en 2014, cuando yo tenía 20 años, Gabby y yo tuvimos una relación breve, legal y completamente consensuada. Desafortunadamente, no manejé bien la ruptura".