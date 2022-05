Guadalajara se vistió de gala en la Met Gala 2022

En el evento organizado en conjunto con Megacable, E! Entertainment desplegó la magia de la alfombra roja por primera vez en la ciudad de Guadalajara.

El Hotel Demetria fue la sede elegida para recibir a destacadas personalidades locales quienes lucieron estilismos y atuendos inspirados en el concepto "In America: An Anthology of Fashion" que indaga a fondo la evolución del lenguaje de la moda americana.