Mira todos los looks de las Kardashian-Jenner en la Met Gala 2022

¡Hay tanta moda con la que mantenerse al día!

La Met Gala 2022 fue un asunto familiar para las hermanas Kardashian-Jenner, ya que, por primera vez, todas adornaron la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. Con la temática "In America: An Anthology of Fashion", el evento de este año pidió a sus invitados que se adhirieran a un código de vestimenta "Gilded Glamour", y la familia de los reality shows entendió la tarea. (Mira todos los looks de la alfombra roja aquí).