El sacrificio de Kim Kardashian para usar un legendario vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022

Marilyn lució el look de Bob Mackie mientras cantaba "Feliz cumpleaños, señor presidente" a John F. Kennedy en 1962.

Hablando con Vogue en el evento, la fundadora de SKIMS compartió que tuvo que perder 16 libras (7.25 kilos) en tres semanas para poder usar el vestido: "Fue todo un desafío", dijo Kim, de 41 años. "Era como un papel. Estaba decidido a encajar".

Kim dijo a la tienda que hizo volar el vestido en un avión privado desde el museo Ripley's Believe It Or Not en Orlando, Florida, para que lo probaran en su casa.