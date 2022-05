Kim Kardashian y Pete Davidson calentaron la Met Gala 2022

¡Kete llegó para gobernar la alfombra roja!

Kim Kardashian y Pete Davidson hicieron su segunda aparición juntos en la alfombra roja de la Met Gala 2022, demostrando que están en la carrera por la pareja mejor vestida de la noche. La pareja, que se ha fortalecido desde noviembre de 2021, asistió a la velada del 2 de mayo en Nueva York.

Vistiendo para la temática, "In America: An Anthology of Fashion", Kim y Pete abrazaron el glamour dorado y vistieron looks elegantes para el evento de caridad.