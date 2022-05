Sarah Jessica Parker entendió perfectamente las instrucciones de la Met Gala 2022

Reflexionando sobre sus looks anteriores de Met Gala en un video reciente con Vogue, Parker reveló que, más que cualquier otra cosa, apegarse al tema de la noche repleta de estrellas era de suma importancia cuando se trataba de elegir un gran look.

"Todo lo que siempre pienso es en el tema y la influencia", dijo. "Cada vez que voy al Met [Gala], no entiendo cómo todos los demás no pasaron de siete a diez meses trabajando en [su conjunto]. Pienso, '¿Cómo no llegas exhausto por los detalles de para hacerlo bien'"

La actriz tampoco se contuvo al describir los rigores por los que uno debe pasar al decidir qué ponerse en la noche más grande de la moda del año.