Así es cómo Camila Cabello rinde tributo a los inmigrantes en la Met Gala 2022

La cantante de "Bam Bam" sorprendió con un vestido blanco de dos piezas de Prabal Gurung en la Met Gala 2022 el 2 de mayo, con múltiples recortes y calcomanías de flores multicolores, que como Zanna Roberts Rassi de E! News explicó, tomó más de un mes para pintar a mano en la falda. En cuanto a los accesorios, Camila combinó su look con aretes enjoyados y flores a juego en su cabello.



Camila se vistió para impresionar como parte del tema de este año, "In America: An Anthology of Fashion". Vinculada a una exposición de dos partes, la gala de 2022 continúa donde la iteración de 2021, con el tema "In America: A Lexicon of Fashion", quedó en septiembre (COVID-19 fue responsable de la salida de la tradicional fecha del primer lunes de mayo). Ahora, el Costume Institute puede celebrar como es debido su 75 aniversario.

Para ver cómo Camila Cabello rinde tributo a los inmigrantes en la Met Gala 2022, ¡ve el video de arriba!