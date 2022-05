Emma Stone recicló su vestido de novia para la Met Gala 2022 ¡Mírala!

Permiso, Emma Stone se apodera de la #AlfombraRojaE! de la Met Gala 2022

El 2 de mayo, la actriz de Cruella, que se arregló en The Mark Hotel, salió al Museo Metropolitano de Arte con un vestido escotado de satén blanco de Louis Vuitton, con plumas blancas en la parte inferior. Como parte del código de vestimenta de Gilded Glamour para el tema "In America: An Anthology of Fashion", Emma se recogió el cabello en un moño y completó el look con tacones blancos cerrados.