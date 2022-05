Mira el momento en que se reveló el impresionante vestido de Blake Lively en la Met Gala 2022

Nadie hace la Met Gala como Blake Lively.

El ícono de la moda lideró la alfombra roja de la Met Gala 2022 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el 2 de mayo con no uno, sino dos looks de Versace Atelier (mira a todas las estrellas en la alfombra roja aquí).

Lively, quien llegó del brazo de su esposo Ryan Reynolds, hizo su entrada con un espectacular look cobrizo que presentaba un lazo gigante en su cadera derecha. Sin embargo, una vez que se puso frente a los fotógrafos, un equipo de asistentes deshizo la tela de cuero metálico en la cintura, revelando un look verde debajo destinado a hacer referencia a la Estatua de la Libertad para el tema de esta noche de "In America: An Anthology of Fashion".