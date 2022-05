Por supuesto, ¡Vanessa Hudgens es una princesa boho-chic en la Met Gala 2022!

En su primera aparición en Met Gala desde 2015, Vanessa Hudgens llegó con estilo a la trasmisión en vivo de la alfombra roja de Vogue con su vestido oscuro y gótico.

La reina de Coachella ahora se enfrenta a la Met Gala.

Como coanfitriona de la transmisión en vivo de la alfombra roja de Vogue con LaLa Anthony, Vanessa Hudgens abrazó el tema de este año, "In America: An Anthology of Fashion", con su impresionante look totalmente negro.